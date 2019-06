Boze brandweermannen betogen in Brussel: “Ongerust over ons loon” JCV

17 juni 2019

15u25 3 Brussel De Brusselse brandweermannen hebben maandagvoormiddag betoogd voor de zetel van het Brussel Openbaar Ambt op de Emile Jacqmainlaan. Ze vrezen een mogelijk loonsverlaging nu hun premiesysteem wordt herzien. “Niemand kan ons zeggen wat die nieuwe premies zullen betekenen.”

“Na de aanslagen waren we helden, maar nu is het een heel ander verhaal”, stond er te lezen op de pamfletten die de protesterende brandweerlui uitdeelden. Ze waren spontaan met zo’n 250 man naar de Emile Jacqmainlaan afgezakt om te protesteren tegen een voorstel van wijziging in hun premiesysteem. Ze brachten heel wat voetzoekers mee, en in het protest sneuvelde een brievenbus.

Operationaliteitspremie

De Brusselse brandweer krijgt nu een wachtpremie, gebaseerd op het uurloon. Net als in Vlaanderen en Wallonië wil men die omvormen naar een operationaliteitspremie. Voor sommige brandweermannen, vooral in de gespecialiseerde diensten zoals de duikers, zou dat loonsverlies betekenen.

“De tweehonderdtal mensen die nu in die speciale teams zitten, zouden meteen stoppen als je ze zou vergoeden op basis van de operationaliteitspremie. Dan zijn er geen duikers of reddingen in de hoogte en diepte meer. In dat geval zijn het de teams uit Halle, Zaventem of Vilvoorde die moeten tussenkomen in Brussel”, zegt Dirk Van der Ougstraete van ACV Openbare Diensten.

De vakbonden wachten ook nog steeds op informatie over de impact van de maatregelen. “Het kabinet van staatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Cécile Jodogne (Défi) heeft ons nog steeds geen concrete informatie gegeven over hoe zij die nieuwe premie willen berekenen”, zegt Joël Hendrickx van vakbond VSOA. “We weten dus nog niet zeker wat die nieuwe premies betekenen voor het loon van de mensen. Maar iedereen is wel ongerust, wat ook de betoging van vandaag verklaart.”

Komende woensdag en vrijdag gaan de onderhandelingen verder. Ook dan zullen de brandweermannen opnieuw actie voeren.