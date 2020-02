Bozar zet helden en heldinnen in de kijker op Afropolitan Festival JCV

08u08 0 Brussel Vrijdag gaat in Bozar de vierde editie van het Afropolitan Festival van start. Deze keer worden artiesten en publiek uitgenodigd om hun helden en heldinnen in het zonnetje te zetten.

Het festival wil vooral hulde brengen aan artiesten. “Muzikanten zoals Fela Kuti en Miriam Makeba beïnvloeden artiesten en activisten van alle leeftijden en uit alle hoeken van de wereld”, klinkt het. “Dat geldt ook voor schrijfster Toni Morrison, die een transformatie van de Amerikaanse romanwereld heeft ontketend.”

Van vrijdag tot zondag worden er daarom concerten, films, ontmoetingen, performances en modeshows georganiseerd. Op het programma staat onder meer een concert van de legendarische Congolese groep Zaïko Langa Langa, die zijn 50ste verjaardag viert. Voor de jongere generatie zijn er slam- en rapavonden van Prezy, Joy Slam en Inua Ellams. Ook mode is een belangrijk onderdeel van het festival. Daarvoor zet New African Wave opnieuw een pop-upmarkt en twee modeshows op poten. De defilés worden uitgewerkt door Shine Prod om etnische en ethische monde in de kijker te zetten.

Afropolitan Festival loopt van vrijdag 28 februari tot zondag 1 maart. Het hele programma is te vinden via www.bozar.be