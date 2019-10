BOZAR wordt een nachtclub tijdens Nuits Sonores SZM

01 oktober 2019

18u02 0 Brussel Zoals elk jaar wordt het Paleis voor Schone Kunsten, BOZAR, voor één nacht helemaal ondergedompeld in de electrowereld. Van donderdag 3 tot zondag 6 oktober kan je dansen op non-stop beats in een unieke locatie. BOZAR tovert zich dan om tot de grootste Brusselse nachtclub.

Nuits Sonores blijft een unieke ervaring. Elke hoek van het labyrintische Paleis voor Schone Kunsten is dan gevuld met beats. Het hoofdpodium, de schitterende art-decozaal Henry Leboeuf, wordt voor de verandering een gigantische dansvloer. Een heel leger dj’s rukt aan om het Paleis muzikaal te veroveren, met onder meer ڭليثر Glitter ٥٥, Dasha Rush, Octave One Live, en Paula Temple.

Naast dansen, kan je op Nuits Sonores ook ideeën uitwisselen. Organisatoren, artiesten en zelfs filosofen delen hun visie rond clubcultuur, activisme en meer. Bogomir Doringer bestudeert en filmt al jarenlang de dansvloeren van over de hele wereld. Zijn project Dance of Urgency benadert de dansvloer als een ruimte voor sociaal-politieke expressie. Tijdens Nuits Sonores neemt hij eerst deel aan een debat, om daarna zijn camera te richten op de dansvloer.

Voor de eerste keer slaan Nuits Sonores en Nuit Blanche ook de handen in elkaar en palmen samen de hele kanaalbuurt in voor The Loop. Van Kanal - Centre Pompidou aan de ene oever tot La Vallée aan de overkant staan er een reeks concerten, hedendaagse kunst, muziek en performances op de het programma. Klinkende namen zijn onder meer de Belgische producer Le Motel bij Be-Here en de Belgische première van Endless Power, de overweldigende audiovisuele performance van de raadselachtige Lotic.

Het volledige programma vind je hier terug.