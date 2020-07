Bozar pakt uit met grote muurschilderingen voor 21 juli JCV

13 juli 2020

16u29 0 Brussel Bozar gaat voor de nationale feestdag een project uitdokteren dat vier grote graffitiwerken moet opleveren in Brussel, Charleroi, Antwerpen en op Brussels Airport. In Brussel gaat graffitikunstenaar Dema aan de slag met een gevel op de Koningsstraat.

Geen traditioneel defilé dit jaar en daarom vroeg het Koninklijk Paleis aan Bozar om een participatieve dag rond solidariteit en hoop te organiseren. Bozar pakt daarom uit met het project ‘Art reconnects Belgium’, een artistiek project dat zich afspeelt op vier locaties in België.

In Brussel zal graffitikunstenaar Dema de gevel van het Paleis voor Schone Kunsten onder handen nemen. In Antwerpen pakt Zenith, het alter ego van acteur Matthias Schoenaerts, een blinde gevel van een provinciegebouw onder handen. Beeldend kunstenaar Rinus Van de Velde zorgt voor een werk in de aankomsthal van de luchthaven van Zaventem. El Nino 76 plant tot slot een kunstwerk op de financiëntoren in Charleroi.

De Belgische graffitikunstenaar Dema gaat aan de slag in de Koningstraat. Hij realiseerde samen met tien jonge leerlingen uit zijn atelier in Molenbeek de muurschildering ‘Diversity is Power’. Het publiek kan vanaf 14 juli hun work in progress volgen en op 21 juli zal koning Filip het werk inhuldigen.

Op de Nationale Feestdag opent Bozar uitzonderlijk de tentoonstelling Keith Haring tot 21 uur, de laatste dag van de succesvolle expo. In de Baron Hortastraat geven jonge acrobaten van Circus Zonder Handen dan weer drie demonstraties van parkour, die ze in de Krokusvakantie tijdens een residentie in Bozar hebben voorbereid.