Bozar organiseert online zangatelier: “Het is belangrijk om dicht bij elkaar te blijven, ondanks de afstand”



JCV

20 maart 2020

09u29 0 Brussel Normaal gezien zouden er zaterdag in de Hortahal van Bozar zangateliers plaatsvinden ter voorbereiding van Singing Brussels Celebration. Omdat het coronavirus roet in het eten gooit, heeft het museum beslist om het atelier online te gooien. Iedereen kan deelnemen.

Tijdens de Singing Brussels Celebration zouden 25 koren bij elkaar komen. Als afsluiter zou er ook een interactief concert georganiseerd worden. De workshop hiervoor, die deze zaterdag gepland was, kan wegens het coronavirus niet doorgaan in Bozar, maar wordt wel online gehouden.

“Omdat we het belangrijk vinden om – ondanks de afstand – dicht bij elkaar te blijven, organiseren we een online zangsessie”, zo laat Bozar weten. “De sessie bestaat uit een opwarming en het zingen van liedjes op het gehoor of met partituur. Daarna beantwoordt Paul Smith van het vocale ensemble Voces8 eventuele vragen.”

De workshop gaat zaterdag tussen 15 en 16 uur door. Meer informatie vind je op de website van Bozar en de evenementenpagina van de workshop.