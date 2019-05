Bouwmagnaat vrijgesproken voor parentale ontvoering WHW

27 mei 2019

11u54 0 Brussel Een bouwmagnaat is vrijgesproken voor parentale ontvoering. Eerder werd nog een celstraf van 15 maanden met uitstel gevorderd. Zijn dochter kreeg een boete van 4.000 euro. De ‘ontvoering’ kaderde in een vechtscheiding tussen de dochter en haar ex.

In 1997 leerde de dochter van de steenrijke ondernemer een Marokkaanse jongen kennen. Ondanks verwoede pogingen van de vader om het huwelijk tegen te houden, trouwde het koppel in 2006 en kregen ze een dochter. De vader bleef erbij dat de man geen goede partij was voor zijn dochter en deed er alles aan om de twee uit elkaar te krijgen. Met succes, want de dochter vroeg de scheiding aan. Een bitse juridische strijd voor de burgerlijke rechter ontspon zich met als doel het hoederecht over het kind. Eind 2011 werd beslist dat de Marokkaanse vader recht heeft op tweewekelijks contact met zijn dochter. Hierna vertrok de moeder met haar dochter naar Canada, waar ze zaakvoerster van een dochterbedrijf van het bedrijf van haar vader werd.

“Ze wisten goed genoeg dat het voor mijn cliënt haast onmogelijk zou zijn om zijn kind nog te zien. Daarom is ze moedwillig vertrokken naar Canada”, aldus de advocate van de vader van het kind. Ook het parket is dezelfde mening toegedaan en vorderde een zware celstraf. De rechter achtte het niet bewezen dat de vader betrokken was bij het plan van de ‘ontvoering’. Daarom werd hij vrijgesproken.