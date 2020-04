Bouwkost in Brussel stijgt met drie procent JCV

18u23 0 Brussel De bouwkost in Brussel blijft gemiddeld, maar is vorig jaar wel met drie procent gestegen. En met de effecten van de klimaatverandering voor de deur moet er nog meer geïnvesteerd worden in duurzaam bouwen.

Dat blijkt uit de International Construction Cost Index (ICC), een internationaal onderzoek van ontwerp- en adviesbureau Arcadis. Het onderzoek liep af voor de coronacrisis toesloeg, maar vast staat dat die gevolgen zal hebben voor de bouwsector.

Een van de ontdekkingen is de stijgende bouwkost in Brussel. Die nam toe met drie procent. Internationaal staat Brussel daarmee op een 37ste plaats, net onder Parijs en een paar plaatsen boven Amsterdam. Londen, New York City en Hong Kong vormen de top-3 met hoogste bouwkosten in het onderzoek.

Los van de impact van de coronacrisis zal ook klimaatverandering steeds meer een rol spelen in de bouwkost. “We zullen in de toekomst flink moeten investeren in duurzame en energiezuinige nieuwbouw, ook al bestaat het risico dat de aandacht daarvoor nu naar de achtergrond verschuift”, zegt Hendrik-Jan Steeman, expert duurzaam bouwen bij Arcadis. “Vastgoed heeft een levensduur van 30 tot 50 jaar. In die periode zullen de gevolgen van de klimaatverandering duidelijk voelbaar worden. De extreem warme zomers van de voorbije jaren waren al een voorproefje. Verkoelen van gebouwen wordt even belangrijk als verwarmen.”