Bouwbedrijf loost slib in beschermd reservaat Zoniënwoud Stephanie Romans

03 september 2020

16u06 0 Brussel Een bouwbedrijf riskeert vervolging voor het dumpen van bouwslib in beschermd bosreservaat in het Zoniënwoud. Hoeveel schade de dumping veroorzaakt heeft aan de planten en dieren in het woud is nog niet duidelijk. “De samenstelling wordt nog onderzocht.”

Boswachters betrapten het bouwbedrijf afgelopen vrijdag op heterdaad toen het slib werd gestort in een vallei in het beschermd deel van het Zoniënwoud.

“Het slib was vrijgekomen bij boringen tijdens werkzaamheden aan de Terhulpensesteenweg”, zegt Frederik Vaes, hoofd van het departement Bos van Leefmilieu Brussel. “Het gaat om een aanzienlijke hoeveelheid: er ligt een dikke laag verspreid over zo'n 150 meter.”

Het bosreservaat Grippensdelle heeft de status van UNESCO-erfgoed. Het dumpen van afval of restproducten is er dus verboden en strafbaar. Of het slib ook giftig is, weet Vaes nog niet. “De samenstelling van slib moet nog onderzocht worden. Maar we zien nu al dat het een effect heeft op de plantengroei. Het slib moet hoe dan ook verwijderd worden. Het hoort er niet thuis.”

Onderzoek

Wie de verwijdering voor zijn rekening moet nemen, is nog niet duidelijk. Als het bedrijf er niet zelf voor opdraait, kan Leefmilieu Brussel de verwijderingskosten mogelijk op het bouwbedrijf verhalen. “Dat alles maakt deel uit van het onderzoek. Er is een proces-verbaal opgesteld. Dat is nu in handen van het parket.”

Leefmilieu Brussel wist dat er werkzaamheden zouden plaatsvinden aan de Terhulpensesteenweg, maar is bij de start niet op de hoogte gesteld. “Dat had wel moeten gebeuren", zegt Vaes. “In de vergunning staat bovendien duidelijk dat het bedrijf niet mocht raken aan de aangrenzende bosbestanden.”