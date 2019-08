Botterhammen in het park viert 30ste verjaardag: “Mooie kans om Brussel te leren kennen” JCV

27 augustus 2019

14u59 0 Brussel Het gratis middagfestival Boterhammen in het Park mag dit jaar 30 kaarsjes uitblazen. Daarom pakt het dit jaar uit met Bart Peters, die vrijdag in het Warandepark speelt. Maar ook deze week wisten al heel wat muziekliefhebbers de weg naar het park te vinden.

Boterhammen in het Park is na 30 jaar een instituut in Brussel. Toch is de formule op dit tijd weinig veranderd. Gedurende een week worden er in het Warandepark elke middag optredens gegeven “in het Nederlands en/of Vlaams”, zoals de organisatoren van de Ancien Belgique het verwoorden. “Dit is ideaal voor de mensen die in Brussel werken en die een aangename middagpauze willen beleven”, zegt Marc Decock van de AB. “Daarom houden we al zo lang vast aan dezelfde formule: twee artiesten die tussen 12 en 14 uur optreden. We merken dat dat zeer goed werkt bij ons publiek. Hetzelfde voor de locatie. In het verleden moesten we een aantal jaar uitwijken naar het Spanjeplein, dat volledig uit beton bestaat, en je merkte dat het niet hetzelfde was.”

Het hoogzomerweer zorgt ervoor dat ook deze week het Warandepark snel vol liep. “We verwachten iedere dag zo’n 2.000 mensen”, zegt Decock. “Wat ook het weer is, hier zitten we ideaal. De bomen beschutten je tegen de zon en de hitte, maar ook tegen de regen. In al die jaren hebben we maar twee keer een optreden moeten afgelasten omdat het weer tegen zat. Sinds drie jaar moeten we door de terreurdreiging het terrein volledig afsluiten, maar je merkt dat de sfeer toch is gebleven.”

Voor Decock draait het festival niet om de muziek alleen. “Het is een mooie manier om mensen kennis te laten maken met Brussel”, zegt hij. “We zitten hier vlakbij enkele van de mooiste plekjes van de hoofdstad en we hebben het geluk hier als het ware omsingeld te zijn door het openbaar vervoer. En voor ons is het natuurlijk een mooie manier om ons seizoen af te trappen.”

Uitpakken voor verjaardag

Boterhammen in het Park trekt inderdaad niet alleen de spreekwoordelijke ambtenaar uit de buurt. Willem en Sara kwamen speciaal met hun kinderen Oliver (8) en Marilou (6) uit Leuven om de sfeer op te snuiven. “Hierna gaan we nog op verkenning in Brussel”, zeggen ze. “Het is een heel mooi initiatief om dit hier te organiseren. En voor de kinderen is het leuke manier om eens naar een festival te gaan. Het is de eerste keer dat we hier naartoe komen en het is tot nu toe heel leuk. En straks gaan we zeker nog naar de Grote Markt kijken.”

Dinsdag kon Slongs de menigte in beweging krijgen, maar Boterhammen in het Park loopt nog tot vrijdag in het Warandepark. Woensdag staat Kapitein Winokio op de affiche, donderdag speelt Jan De Wilde er. “Vrijdag hebben we dan Bart Peters”, zegt Decock. “Die speelt ook wat langer dan de andere artiesten want hij staat alleen op de affiche. Dat is toch een naam waarmee je kan uitpakken en voor onze verjaardag wouden we graag een speciale artiest op de affiche.”