Botsing tussen tram en auto op Meiserplein JCV

29 mei 2019

17u51 0 Brussel Op het Meiserplein is woensdagnamiddag een tram van de MIVB met een wagen gebotst. Er vielen geen gewonden.

Het ongeval gebeurde rond 16.45 uur. Een tram van lijn 25 kwam er in botsing met een bestelwagen. Zowel in de tram als in de wagen vielen er geen gewonden. De tram kon na het ongeval ook gewoon doorrijden.

Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. De politiezone Noord heeft de nodige vaststellingen gedaan.