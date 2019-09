Botsing tussen tram en auto aan Vierarmenkruispunt JCV

16 september 2019

17u10 0 Brussel In de buurt van het Vierarmenkruispunt is maandagnamiddag een wagen gebotst met een tram van de MIVB. Er vielen geen gewonden.

De botsing gebeurde om 15 uur. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Zowel in de tram als in de wagen was er niemand gewond.

Door het ongeval moest de MIVB pendelbussen inzetten tussen haltes Madoux en Vierarmen. Het tramverkeer was 50 minuten lang onderbroken.