Botsing met politiewagen op Haachtsesteenweg JCV

22 augustus 2019

13u35 3 Brussel Woensdagnamiddag is een politiewagen van de zone Kastze op de Haachtsesteenweg gebotst met een ander voertuig. De politiewagen was bezig met een interventie en reed met sirenes en zwaailichten aan door het rode licht.

Het ongeval gebeurde om 16.45 uur op de kruising van de Haachtsesteenweg en de Tervuursesteenweg, niet ver van het commissariaat daar. “Onze mensen op het kantoor waren opgeroepen voor steun bij een inbraak waarvan de daders op heterdaad waren betrapt in Zemst”, zegt korpschef Filip Van Steenbergen. “Dat is altijd een dringende interventie voor ons en dus zijn zij met de zwaailichten en de sirene vertrokken. Ons voertuig is dan door het rode licht gereden, wat mag als we in die toestand onderweg zijn naar dringende zaken.”

Bij het oversteken van de Haachtsesteenweg liep het echter mis. De politiewagen botste met een ander voertuig, dat in de richting van Machelen reed. Er vielen geen gewonden, maar het politievoertuig raakte zwaar beschadigd. “We gaan intern bekijken wat er is misgelopen”, zegt Van Steenbergen. “Onze collega’s van de zone Vilvoorde-Machelen zijn ter plaatse gekomen om de vaststellingen te doen.”