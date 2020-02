Botawall combineert groen en design: “Meer met planten doen dan een simpele pot” JCV

28 februari 2020

10u37 0 Brussel Liefhebbers van originele ideeën voor hun interieur én voor hun planten, hebben er sinds het einde van vorig jaar een nieuw adres bij om op te zoeken. In de Hoogstraat in het hartje van de Marollen huist nu Botawall. Ontwerpster Nasima Amin toont er in de winkel Botawall haar idee om groen en design te combineren in huis.

Ontwerpster Nasima Amin, het brein achter Botawall, ging oorspronkelijk aan de slag met buitengevels. Door een ijzeren constructie aan enkele gevels in Elsene te bevestigen, maakte ze plaats voor groen, vooral slingerplanten. “Dat waren mijn eerste stappen”, zegt ze. “Het ging vooral om gevels aan rond het Flageyplein en voor het project kreeg ik de steun van Leefmilieu Brussel. De inspiratie voor mijn ontwerp haalde ik bij de architectuur in de wijk, met elementen van Art Deco.”

Het idee van Amin kende een eerste succes en gaandeweg groeide haar project. Na de opening van een webwinkel was er in 2019 al een pop-upzaak aan het Jourdanplein. Nu heeft Amin echter een vaste ruimte, want tot gevels beperkt Botawall zich niet meer. “Ik kreeg het idee om ook groen een plaats te geven in appartementen”, zegt Amin. “Daar is dikwijls weinig plaats, maar door iets aan het plafond te hangen, kom je al een heel eind. Er is ook altijd wel een stukje muur vrij.”

Verschillende stijlen

De stukken voor het interieur doen sterk denken aan de allereerste gevelontwerpen van Amin. “Al heb ik ondertussen wel verschillende stijlen ontwikkeld”, zegt ze. “Mijn focus ligt vooral op ontwerpen voor klimplanten. Maar in de eerste plaats wil ik iets maken dat origineel is, dat je niet overal anders tegenkomt. Mensen denken bij planten in huis nog te vaak aan een pot op de grond of op de kast.”

Eind vorig jaar besloot Amin de stap te zetten naar een eigen winkel in de Hoogstraat. “Ik kreeg steeds meer positieve feedback en drie maanden een pop-up open houden is niet lang genoeg om je merk op te bouwen”, zegt ze. “Daarom heb ik dit pand gekozen. De Marollen is natuurlijk een hele leuke buurt en ik krijg hier veel Brusselaars over de vloer. Ik heb nu een eigen gamma dat ik kan verkopen, zowel om aan het plafond of aan de muur te bevestigen. Al verkoop ik ook nog ontwerpen voor buitengevels, zowel vaste ontwerpen als op bestelling gemaakte. De winkel geeft me ook plaats om wat accessoires te verkopen voor in huis, zoals kussens en kimono’s.”

De nadruk ligt ook daar op het design, maar ook op duurzaamheid. “Alles is ecologisch en gebaseerd op plantaardige producten”, zegt Amin, die ondertussen al een voorzichtige analyse kan maken van haar eerste maanden in de winkel. “Je steekt er veel tijd in natuurlijk, maar als je bezig bent met je passie, voelt dat niet zo”, zegt ze.