Botanique zet samenwerking met freelancers on hold JMBB

04 augustus 2020

15u47 1 Brussel Nadat de AB gisteren aankondigde dat het de samenwerking met 200 externe medewerkers stopzet, gaat ook de Botanique haar samenwerking met freelancers on hold zetten. Dat meldt Bruzz.

Sinds de uitbraak van het coronavirus moest Botanique al ruim driehonderd concerten noodgedwongen annuleren of uitstellen. “Dat we de samenwerking met externe medewerkers onderbreken is een sterk signaal naar de overheid, als bewijs dat onze sector zwaar te lijden heeft onder de pandemie”, klinkt het bij Kris Mouchaers, woordvoerder van Botanique. “Omdat er momenteel geen concerten plaatsvinden, kunnen wij helaas geen beroep doen op al degenen die daar normaal bij betrokken zijn.” Het gaat om barpersoneel, security, externe geluidstechnici, enkele freelance productiemedewerkers, ...

De Botanique heeft haar deuren tot en met de herfstperiode wel geopend voor jonge Belgische acts. “Omdat we Belgisch talent willen ondersteunen, hebben we de zalen geopend voor zomerresidenties voor verschillende artiesten”, luidt het. Een twintigtal bands krijgen de kans om in de Botanique aan muziek te werken en zal ook in het najaar in de Orangerie met een capaciteit van 50 man of in de Rotonde met een capaciteit van 25 een liveshow spelen, met respect voor de maatregelen. Internationale artiesten zullen dit jaar waarschijnlijk niet op de podia van het cultuurhuis staan, geeft Mouchaers aan. Of er nationale artiesten zullen optreden, hangt van de evolutie van de maatregelen af.