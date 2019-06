Born in Brussels lanceert project voor kwetsbare zwangere vrouwen SZM

04 juni 2019

19u33 0 Brussel 1 op 3 kinderen wordt in Brussel geboren in een kwetsbaar gezin. Hierdoor wil ‘Born in Brussels’ zwangere vrouwen, via een uitgewerkte tool de specifieke hulpverlening aanbieden. Vandaag werd een overzicht gegeven van het zorgpad dat deze kwetsbare vrouwen kunnen volgen.

Jaarlijks worden meer dan 23.000 kinderen geboren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, daarvan komt meer dan een derde in een kwetsbaar gezin terecht. Kwetsbare zwangere vrouwen worden vandaag ook niet altijd geïdentificeerd. Waardoor er een gebrek is aan toegang tot noodzakelijke zorg tijdens de zwangerschap. Niet enkel heeft dat gevolgen voor hun gezondheid, maar ook voor die van hun ongeboren kinderen. ‘Born in Brussels’, een project van het RIZIV wil daar een antwoord op bieden.

Professor Katrien Beeckman en haar team (Vrije Universiteit Brussel, UZ Brussel) bouwden samen met Franstalige en Nederlandstalige partners een tool uit om de begeleiding en hulpverlenging van zwangere vrouwen in moeilijke omstandigheden eenvoudiger te maken. Partners omvatten niet alleen medici (gynaecologen, vroedvrouwen, huisartsen, (pedo)psychiaters, psychologen, Dokters van de Wereld…), maar ook paramedici (apothekers, sociaal verpleegkundigen van Kind en Gezin), maatschappelijk werkers (OCMW, CAW, …), gespecialiseerde centra, bijvoorbeeld bij verslavingsproblemen en organisaties die zich richten op de doelgroep van kwetsbare vrouwen, zoals Spullenhulp.

Zorg op maat

Vanaf het najaar krijgen dus zwangere vrouwen in Brussel van hun gynaecoloog een vragenlijst met verschillenden thema’s op vlak van communicatie, huisvesting, sociale steun en mentale gezondheid. Op basis van dat formulier wordt er voor hen een specifiek zorgpad ontwikkeld. Zo worden ze op de hoogte gebracht van bepaalde organisaties, waarvan ze voordien misschien niet wisten dat ze bestonden. Een centraal oproepnummer wordt ook geïnstalleerd, zodat zorgverleners in contact kunnen komen met de partners van Born in Brussels.

Voor ontslagnemend minister van Volksgezondheid, Maggie De Block is dit project broodnodig. “Zorgen voor zwangere vrouwen is zorgen voor de toekomst van hun kinderen. Als maatschappij moeten we moeders en kinderen ondersteunen zodat ze kansen krijgen die ze verdienen.”