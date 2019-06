Boodschap Brussel Mobiliteit is duidelijk: “Kom niet met auto tijdens Tour de France” SZM

24 juni 2019

17u19 0 Brussel De boodschap van Brussel Mobiliteit tijdens een persconferentie voor de Tour de France is duidelijk: “Kom niet in of rond Brussel met de auto van 4 tot 7 juli.” De kans is dan groot dat je de stad toch niet binnenkan. Brussel Mobiliteit lanceert een campagne en een app die je exact toont welke wegen wanneer afgesloten zijn.

Brussel is dit jaar het decor van de grootste wielerwedstrijd ter wereld. De Grand Départ en twee etappes vinden plaats in onze hoofdstad. De stad verwacht honderden duizenden bezoekers die speciaal voor het evenement zullen afkomen. Daarom slaan Brussel Mobiliteit, de Brusselse en federale politie, de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MIVB en de NMBS hun handen in elkaar om alles voor de Brusselaars zelf en de wielerliefhebbers zo vlot en aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Vijf tips om de Tour te overleven

Brussel Mobiliteit geeft vijf tips voor wie zich tussen 4 en 7 juli in Brussel moet verplaatsen. Voor korte afstanden raden ze aan om te voet, met de fiets of met deelvoertuigen te gaan. Binnen het Gewest is de trein of de metro de beste optie. Zowel de MIVB als de NMBS zullen hun capaciteit uitbreiden naar aanleiding van de Tour. Bovendien is het MIVB-net op zaterdag 6 en zondag 7 juli volledig gratis. Vanuit Vlaanderen of Wallonië combineer je best ook de NMBS en MIVB. Het weekendtarief van de NMBS geeft 50 procent korting op een standaardbiljet. Wie toch uit noodzaak de auto moet nemen, controleert best eerst welke wegen en straten wanneer afgesloten zijn. Daarvoor kan je op de site van Brussel Mobiliteit terecht en op de app Waze die je exact toont waar het parcours ligt en welke wegen afgesloten zijn.

Voetgangers kunnen op verschillende plaatsen het parcours oversteken aangezien de straat enkel wordt afgezet als de wielrenners voorbij fietsen. Die info vind je terug op de app Be.Walking. Fietsers kunnen hetzelfde doen via de routeplanner routeplanner.bike.brussels.

Je kan ook aan de rand van Brussel parkeren. Daarvoor surf je best naar parkandride.brussels. De pendelparkings Ceria en Kraainem zijn gratis tijdens het weekend. In de andere parkings geldt een gelegenheidstarief van 3 euro. Wie met de auto rijdt, moet ook rekening houden met de Leopold II-tunnel en de Brugmannlaan die afgesloten zullen zijn wegens werkzaamheden

Wagens inwoners

Bij de politie van Brussel-Stad/Elsene, het gebied waar de Tour grotendeels zal plaatsvinden, zal het alle hens aan dek zijn. Woordvoerster Ilse Van de Keere zegt dat iedereen van de politie dan zal werken, behalve diegenen die dan een verlengde vakantie hebben. Ze zullen ook steun krijgen van de andere politiezones en van de federale politie.

Van de Keere waarschuwt ook de bewoners. “Op sommige plaatsen mogen auto’s ook niet geparkeerd staan, zelfs met een bewonerskaart zullen die getakeld moeten worden. Daarom is het heel belangrijk om de site van Brussel Mobiliteit en onze Twitter-pagina in het oog te houden om op voorhand een oplossing te vinden.”