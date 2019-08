Bommelder Kliniek Sint-Jan nog niet bekend SZM

19 augustus 2019

16u14 0 Brussel De dader die zaterdagavond met een aanslag dreigde in de Kliniek Sint-Jan is nog niet bekend. Dat meldt het parket van Brussel. Ondertussen zijn er wel geen controles meer aan de ingang van het ziekenhuis.

Zaterdagavond, rond 19 uur, kreeg de Kliniek Sint-Jan in Brussel een anonieme beller aan de lijn die dreigde het gebouw te laten ontploffen. Alle toegangen tot het ziekenhuis werden toen afgesloten door de politie en die voerden een systematische controle van alle lokalen in het ziekenhuis.

Rond 22.30 uur bleek er niets verdachts te zijn. Het ziekenhuis werd in het weekend wel streng beveiligd. “Ondertussen zijn de controles aan de ingang opgeheven”, meldt de politie. “Er is nog geen verdachte opgepakt, het onderzoek is nog lopende”, aldus het parket van Brussel.