Bomen aan Rijksadministratief Centrum tegen de vlakte ondanks protest JCV

31 maart 2020

16u13 0 Brussel Een aannemer is vorige week gestart met de kap van een aantal bomen aan het Rijksadministratief Centrum (RAC). Bewoners hadden nochtans hevig geprotesteerd tegen het verdwijnen van de bomen. Het grootste deel van de bomen blijft door de komst van het nestseizoen voorlopig gevrijwaard.

De bomen aan de Oratoriënberg, naast het toekomstige nieuwe hoofdkwartier van de Brusselse politie, werden vorige week omgehakt. De andere bomen op de site blijven voorlopig ongemoeid. Dat geeft hen voorlopig uitstel van executie, want vanaf 1 april loopt het nestseizoen en mag er niet meer gekapt worden.

Tegen de kap van de bomen was al protest gekomen van mensen uit de buurt. Zij blijven dan ook op hun hoede. “Het nestseizoen loopt maar tot 15 augustus, dan kan de kap in principe voortgaan”, zegt Marie-Anne Swartenbroukx van het Wijkcomité Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw. “We gaan ons nu dan ook beraden over onze strategie. We hebben nog steeds een procedure lopen bij de Raad van State.”

Volgens het comité is de kap van de bijna 400 bomen erg nadelig voor de wijk. Zij hekelen het gebrek aan open ruimte en vrezen in de zomer een hitte-eiland eens de bomen weg zijn. Op de site van het RAC wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk gebouwd met appartementen, winkels en een scholencomplex.