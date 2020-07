Bloody Louis bedreigd met sluiting Johan Marc Baeten

31 juli 2020

09u50 0 Brussel De befaamde Brusselse club Bloody Louis zit in slechte papieren, meldt La Capitale. De nightclub is al bijna vijf maanden gesloten en zo'n vijftig medewerkers wachten bang af of Bloody Louis de coronacrisis zal overleven.

Bloody Louis bevindt zich in de Louizastraat, een wijk waar het niet al te goedkoop is om een pand te af te betalen. Tegelijkertijd staat de club al sinds begin maart met de rug tegen de muur: tijdelijke noodoplossingen zoals terrasuitbreidingen zijn geen optie, en intussen is het nog maar de vraag of er wél beterschap in zicht is in het najaar. Uitbaatster Evelyne Devroye vraagt zich af of ze ooit nog kunnen openen: “Wil men echt het nachtleven de das omdoen? Ik begrijp er niets van en ik weet niet hoe we hieruit gaan geraken”, klinkt het.

Bloody Louis ontving in het verleden al internationale kleppers als Drake, Post Malone, Paris Hilton, en Major Lazer.