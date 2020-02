Bloementapijt voor zeldzame ziekten in hartje Brussel Wouter Hertogs

29 februari 2020

15u23 0 Brussel Op 29 februari, de internationale dag van de zeldzame ziekten, heeft RaDiOrg in de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen in Brussel een bloementapijt neergelegd.

Het bloementapijt was bedekt met edelweissen uit origami. Deze bloem was niet lukraak gekozen. Met de zeldzame bloem als symbool wilde de organisatie meer bewustwording rond het thema creëren. Met het tapijt wilde de koepelorganisatie voor mensen met een zeldzame ziekte (RaDiOrg) een duidelijk signaal afgeven. “Er is nood aan een daadkrachtige aanpak in het beleid rond zeldzame ziekten”, klinkt het. De organisatie heeft verschillende beleidsvoorstellen klaar voor een betere organisatie en structuur, om zo de weg te wijzen naar verbeteringen die elke patiënt met een zeldzame ziekte ten goede komen.