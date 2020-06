Bloemenhofplein afgesloten voor autoverkeer JCV

16 juni 2020

17u01 0 Brussel Het Bloemenhofplein is sinds maandag afgesloten voor autoverkeer met een aantal bloembakken. Die maken het onmogelijk om het plein met de auto over te steken en moeten het sluipverkeer in de buurt een halt toeroepen.

Het noordelijke en zuidelijke deel van het plein zijn sinds maandag enkel toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers. De stad Brussel wil met het initiatief vooral sluipverkeer weren.

“Er gaan elke dag veel kinderen naar scholen in de buurt, je hebt er gezellige restaurants en er wonen heel wat gezinnen”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Dhondt (Groen). “Vanuit de buurt kregen we regelmatig meldingen van gevaarlijk rijgedrag en sluipverkeer op en rond het Bloemenhofplein. Om dat te stoppen plaatsen we bloembakken zodat het plein groter en verkeersveiliger wordt.”

Het noordelijke stuk van het plein tussen de Kartuizersstraat en het Bloemenhofplein richting de Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat en het zuidelijke stuk tussen de Zespenningenstraat en de Pletinckxstraat zijn daarom nu alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

Daarnaast neemt de stad ook enkele andere ingrepen die de verkeersveiligheid moeten verbeteren. Zo wordt de ’T’Kintstraat eenrichtingsverkeer tussen de Zespenningenstraat en de Anneessensstraat, en de rijrichting verandert er tussen de Anneessensstraat en de Washuisstraat.