BLM-betoger die verdacht wordt van plundering winkel pas in oktober voor rechter Wouter Hertogs

07 augustus 2020

12u04 0 Brussel Een 23-jarige man die opgepakt werd na de betoging tegen racisme en politiegeweld op 7 juni in Brussel, is vrijdag voor de Brusselse correctionele rechtbank verschenen. Op vraag van de verdediging en de burgerlijke partij is het proces echter uitgesteld naar 6 oktober. De twintiger zou tijdens de rellen na de betoging een winkel geplunderd hebben.

Op 7 juni vond op het Poelaertplein in Brussel een betoging tegen racisme en politiegeweld plaats, naar aanleiding van de dood van George Floyd bij een arrestatie in de Verenigde Staten. De betoging, waaraan naar schatting 10.000 mensen deelnamen, verliep zonder problemen, maar mondde nadien wel uit in geweld en rellen. Her en der werden ook winkels geplunderd en de politie pakte 239 mensen op. De 23-jarige O.D. was één van die mensen. Hij zou een winkel met onder meer lederwaren geplunderd hebben.