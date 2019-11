Blinde en slechtziende jongeren nemen duik in een van diepste zwembaden ter wereld WHW

24 november 2019

17u57 0 Brussel Nog meer adrenaline dan op een normaal weekend in het diepste zwembad van België. Twintig blinde en slechtziende jongeren namen er een duik.

Initiatiefnemer van de onvergetelijke belevenis was de Brailleliga. Zij gaven 20 jongeren tussen de 16 en de 25 jaar de kans om in Nemo33 een duik te nemen in een van de diepste zwembaden ter wereld. Onder begeleiding van professionals konden de jongeren zelf ervaren hoe het voelde om zo diep onder water te zijn. “De jongeren konden zo zelf ontdekken hoe leuk duiken is, en ook, hoe gemakkelijk het is. Ze stappen zo langzaam de duikwereld binnen en gaan tot tien meter diepte”, aldus de organisatie. Tijdens de korte initiatie-duik gaf de instructeur alle nodige kennis en technische elementen van het duiken mee. Nadien was het tijd om in het water te stappen. Voetje per voetje schuifelden ze het water in. Het moet gezegd: alle deelnemers voelden zich onmiddellijk als een vis in het water. De basis voor deze activiteit werd gelegd in een andere sportieve topprestatie. Ze werd immers gefinancierd dankzij de sportieve inspanningen van alle lopers die in het BrailleTeam de 20 km door Brussel liepen.