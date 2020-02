Blije gezichten tijdens Citizen Lights in Schaarbeek Jong en oud genoten van de in lichtjes gedompelde pleinen MKV

09 februari 2020

11u25 0 Brussel Vrijdag- en zaterdagavond konden bezoekers terecht in Schaarbeek voor de derde editie van Citizen Lights. Kunstenaars en verenigingen dompelden de gemeente helemaal onder in lichtjes en sfeermuziek. De lichtstoet was dit jaar zelfs twee keer te zien.

Her en der stonden verschillende standen opgesteld met lichtgevende kunstwerken. Van lichtgevende paspoppen tot mooie bloementaferelen, kleurrijke lampionnen en gigantische bellenblaasmachines. Het was gezellig om van de ene stand naar de andere stand te kuieren.

Françoise De Smet is één van de tien kunstenaars en was er tijdens de eerste editie drie jaar geleden ook bij. “En als ze me voor volgend jaar vragen zeg ik meteen weer: “ja!”. Er kruipt veel voorbereiding in maar het is zo fijn om mee te doen.” Voor de stoet kregen de verenigingen dit jaar de opdracht op zoek te gaan naar het innerlijke licht, elke vereniging kreeg daarbij een emotie dat ze moesten uitdrukken. “vzw Titeca en ik kregen de emotie angst toebedeeld. Een moeilijk thema voor een vzw voor mensen met psychische noden, maar ze hebben dat fantastisch gedaan. Ze maakten echt álles zelf. De lampionnen, de kostuums en zelfs de muziek”, glundert Françoise. De groep is dan ook al van september 2019 bezig met de voorbereidingen.

Nadat de stoet aankwam op het Colignonplein aan het stadhuis was er nog een afsluitend optreden van drakendansers en tango.