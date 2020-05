Black Lives Matter wil maandag betogen in Brussel ondanks verbod op manifestaties wegens coronamaatregelen Robby Dierickx

31 mei 2020

18u04 0 Brussel De actiegroep #BLMBelgium roept op om maandagmiddag vredevol te manifesteren aan het Muntplein in het centrum van Brussel. De manifestatie komt er na de dood van een zwarte man in de Verenigde Staten, waar ondertussen al verschillende dagen geprotesteerd wordt. Door de huidige coronamaatregelen zijn alle bijeenkomsten in ons land echter verboden. De politie zegt “gepast” te zullen reageren.

In de Verenigde Staten wordt al dagen in verschillende steden geprotesteerd tegen het politiegeweld dat gebruikt werd bij de arrestatie van George Floyd. Op beelden is te zien hoe een agent zijn knie acht minuten lang in de nek van de zwarte Amerikaan plant, waarna die in het ziekenhuis om het leven kwam. Onder het motto ‘Black Lives Matter’ wordt het protest in de Verenigde Staten steeds groter en grimmiger, met plunderingen en brandstichtingen tot gevolg.

Muntplein

Maar nu wil #BLMBelgium, een verwijzing naar de ‘Black Lives Matter’-beweging, ook in ons land protesteren. Op Twitter wordt opgeroepen om maandagmiddag om 13.30 uur te verzamelen aan het Brusselse Muntplein om vervolgens een vredevolle mars te houden. Wie er achter de organisatie zit, is niet duidelijk.

De Brusselse politie waarschuwt dat de federale regeringen dergelijke betogingen door de coronamaatregelen nog steeds niet toestaat. “We zullen dan ook gepast optreden”, zegt woordvoerder Ilse Van de Keere. “Hoe dat zal gebeuren, is afhankelijk van de opkomst. Maar feit is dat zo’n betogingen nog steeds niet mogen. Een officiële aanvraag kwam er bovendien niet.”