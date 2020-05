Black Lives Matter annuleert betoging in Brussel wegens “slechte organisatie” Robby Dierickx

31 mei 2020

18u04 0 Brussel De actiegroep #BLMBelgium heeft haar oproep om maandagmiddag vredevol te manifesteren aan het Muntplein in het centrum van Brussel geannuleerd. BLMBelgium verontschuldigt zich voor “de slechte organisatie”.

In de Verenigde Staten wordt al dagen in verschillende steden geprotesteerd tegen het politiegeweld dat gebruikt werd bij de arrestatie van George Floyd. Op beelden is te zien hoe een agent zijn knie acht minuten lang in de nek van de zwarte Amerikaan plant, waarna die in het ziekenhuis om het leven kwam. Onder het motto ‘Black Lives Matter’ wordt het protest in de Verenigde Staten steeds groter en grimmiger, met plunderingen en brandstichtingen tot gevolg.

Muntplein

Zondagmiddag lanceerde #BLMBelgium, een verwijzing naar de ‘Black Lives Matter’-beweging, een oproep op Twitter om ook in ons land te protesteren. Bedoeling was maandagmiddag om 13.30 uur te verzamelen aan het Brusselse Muntplein om vervolgens een vredevolle mars te houden.

De Brusselse politie waarschuwde meteen dat de federale regering dergelijke betogingen door de coronamaatregelen nog steeds niet toestaat. “We zullen dan ook gepast optreden”, liet woordvoerder Ilse Van de Keere weten.

Zondagavond stuurde BLMBelgium vervolgens het bericht de wereld in dat de manifestatie niet doorgaat. “Door de slechte organisatie annuleren we de bijeenkomst”, luidt het. “We hadden ook nog geen toestemming hebben alles afgelast.”