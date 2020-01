Biowinkel ‘The Food Hub’ opent derde filiaal Margo Koekoekx

12 januari 2020

10u36 0 Brussel Het derde filiaal van ‘The Food Hub’ opende zaterdag de deuren in Wolf, de eerste foodmarket in Brussel. The Food Hub is een biowinkel waar ze leverancier en klant zo dicht mogelijk bij elkaar brengen. “Het was afwachten hoeveel volk er ging langskomen tijdens onze eerste dag, maar het was ongelooflijk druk. Wij zijn heel tevreden”, zegt verantwoordelijke Steffi De Ruyck (32).

Tijdens de opening waren bijna al hun leveranciers aanwezig. Boeren en telers uit Italië, Spanje, België,... ze kwamen allemaal hun producten voorstellen. Een van de opvallendste was ongetwijfeld de Italiaanse kaasboer die een bol parmezaan van 40 kg aansneed. “Daarvoor had hij wel een hele valies vol verschillende messen en tools mee. Hij had heel wat bekijks”, vertelt Steffi.

Wie krijgt wat

“Wat bij ons anders is dan in andere biowinkels is de weergave van de prijs. Op de ticketjes zie je het bedrag dat je moet betalen met daarbij aangegeven hoeveel procent van dat bedrag naar de boeren gaat, hoeveel naar transport, wat de winkel er zelf aan verdient en hoeveel kilometer het product heeft afgelegd.”

Anders dan andere biowinkels is dat ze de keten zo kort mogelijk houden. “Al de producten die je hier ziet komen rechtstreeks van bij de boer. We gaan hen eerst bezoeken waardoor we echt weten met wie we te maken hebben. We bouwen een nauw contact met hen op. Het was zo fijn dat ze hier allemaal waren!”, zegt Steffi blij.

Niet zomaar foto’s

Op de affiches in de winkel staan dan ook niet zomaar mensen, maar wel hun leveranciers. “Dat zijn niet zo maar wat mooie foto’s. Elk van die mensen kénnen we echt en daar zijn we fier op.” Dat en de transparante kaartjes maken van The Food Hub een unieke winkel.

In de ongeveer 400m2 grote winkel vind je zowat alles. Van brood dat gemaakt is van oude granen tot biologisch vlees. Wie dat wenst kan ook herbruikbare potjes meebrengen om zo de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Concept Wolf

The Food Hub maakt deel uit van het concept Wolf. Daarin huizen ook een foodmarket, een microbrouwerij en een chocolatier. In de foodmarket is plaats voor wel 800 bezoekers die keuze hebben uit 16 verschillende eetkramen. Die opening vond 11 december al plaats.

Wolf wil zowel toeristen, de Brusselaars zelf als de werkende mens bereiken. De Time Out Market in Lissabon en de Market Hall in Rotterdam waren alvast een bron van inspiratie. “Naar Wolf komen moet echt een beleving worden”, klonk het eerder al bij initiatiefnemer Thierry Goor.

De biowinkel The Food Hub opende in Leuven een eerste winkel, daarna een tweede in Molenbeek en nu opende met succes hun derde filiaal. De winkel is open van dinsdag tot vrijdag van 11u30 tot 19u en in het weekend van 10u tot 18u. Het adres van Wolf is Wolvengracht 50 in het centrum van Brussel.