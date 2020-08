Biowinkel ‘The Barn’ opent haar deuren in Jette JMBB

24 augustus 2020

09u04 0 Brussel De biowinkel Barn heeft afgelopen weekend een nieuw filiaal geopend op de Pierre Timmermansstraat in Jette, vlakbij het Spiegelplein.

Na vestigingen in Etterbeek, Elsene, en Sint-Gillis, is nu een noordelijke gemeente aan de beurt. The Barn biedt biologische producten in bulk aan in een volledig overdekte markt. Naast vestigingen in het Brussels Gewest ligt er ook een Barn in Antwerpen.