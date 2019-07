Binnenkort opnieuw wagens over deel voetgangerszone WHW

Brussel In een deel van de veelbesproken voetgangerszone zullen binnenkort weer voertuigen rijden. Zo wil men vermijden dat wagens te ver moeten omrijden tijdens de werken aan het kruispunt Anspachlaan/Verversstraat.

Sinds april is het deel van de Anspachlaan tussen Fontainas en de Verversstraat helemaal autovrij. Lang lijkt dit niet geduurd te hebben. Vanaf midden augustus zou de zone volgens Bruzz weer een woonerf worden. Aanleiding van de maatregel zijn de werken aan het kruispunt Verversstraat/Anspachlaan. Het stadsbestuur wil vermijden dat de plek helemaal afgesneden wordt van het autoverkeer tijdens de heraanleg van het kruispunt. Het is nog niet duidelijk hoelang de situatie zal duren maar bronnen spreken toch al snel over ‘enkele maanden’. De geruchten zorgen voor ongerustheid bij buurtbewoners en handelaars. Zij vrezen dat het nieuw aangelegde wegdek enorm te lijden zal hebben onder het drukke verkeer, waaronder zware voertuigen.