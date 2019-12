Binnen drie jaar extra metro’s op lijnen 1 en 5 JCV

17 december 2019

17u48

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Brussel De Brusselse metro zal vanaf 2023 regelmatiger rijden op de lijnen 1 en 5. Door de aankoop van nieuwe stellen kan dat dan om de twee minuten, in plaats van om de tweeënhalve minuut. De nieuwe metrolijn 3 zal dan weer volledig automatisch werken vanaf 2030.

Dat zei Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) in de commissie Mobiliteit van het Brussels parlement. Ze bevestigde de informatie na een vraag van Brussels cdH-parlementslid Christophe De Beukelaer over de modernisering van de metro.

Voor lijnen 1 en 5 zullen er in de komende jaren 22 nieuwe metrostellen, een nieuw signalisatiesysteem en een nieuwe depot komen aan metrohalte Erasmus. Het nieuwe depot zal in 2020 al gedeeltelijk in gebruik genomen worden en de volledige ingebruikname volgt in 2021. De eerste nieuwe metrostellen komen eind 2020 aan. Het signalisatiesysteem wordt momenteel getest en ontwikkeld en moet in 2022 klaar zijn voor gebruik. Eenmaal de nieuwe signalisatie op punt staat, kan de frequentie op lijnen 1 en 5 verhoogd worden naar 2 minuten.

De frequentieverhoging betekent natuurlijk ook dat er meer reizigers vervoerd kunnen worden. Aan het huidige tempo rijden er op op de lijnen 24 metro’s per uur, goed voor 17.000 plaatsen per uur per richting. Bij een frequentie van 2 minuten stijgt dat aantal naar 21.000 plaatsen per uur per richting. Lijn 1 loopt tussen Weststation en Stokkel terwijl lijn 5 Erasmus en Herrmann-Debroux met elkaar verbindt.

Automatische metro

Voor de lijnen 2 en 6 wordt er ook een frequentieverhoging verwacht. Daar zal de metro om de tweeënhalve minuut rijden in plaats van om de drie minuten. Daar zou het aantal reizigers per uur per richting dan stijgen van 14.000 naar 17.000.

Een volledige automatisering van de lijnen zou de frequentie op termijn nog kunnen verhogen, maar dat kan pas wanneer de nieuwe metrostellen er allemaal zijn en de verouderde stellen uit dienst worden gehaald.

“De automatisering van de lijnen 1 en 5 is onderworpen aan een beslissing van de Brusselse regering, die op dit ogenblik nog niet werd genomen. De automatisering van lijn 3 is voorzien in 2030", stelt mobiliteitsminister Van den Brandt. De nieuwe metrolijn 3 moet op termijn het Albertplein in Vorst verbinden met de halte Bordet in Evere. Daarvoor wordt het premetrodeel tot het Noordstation omgevormd tot een volwaardige metro en komt er een nieuwe metrotunnel door Schaarbeek en Evere. Tussen Albert en Noordstation rijden nu nog trams.

De modernisering van de metro zal ook voor nieuwe jobs zorgen. Naar schatting zullen er 32 personen in het technische departement, drie personen voor de dienst opleiding en 50 chauffeurs bijkomen.