Billy Bike vergroot aantal elektrische deelfietsen in Brussel JCV

20 september 2019

12u06 0 Brussel Billy Bike stelt 300 nieuwe elektrische deelfietsen ter beschikking van zijn gebruikers. In totaal zijn er nu 600 deelfietsen van de firma in de hoofdstad, in 14 van de 19 gemeenten. “We willen op termijn heel het Brussels Gewest bedienen.”

Het platform werd in januari van dit jaar gelanceerd en heeft sindsdien zijn aantal fietsen naar eigen zeggen verviervoudigd. “Op die manier willen we meer mensen in Brussel motiveren om de stap te zetten naar een groene en volledig Belgische mobiliteitsoplossing. Met 600 fietsen op straat, garanderen we dat onze gebruikers steeds een fiets in hun buurt kunnen vinden”, zegt Pierre de Schaetzen, medeoprichter van Billy Bike.

De 300 nieuwe fietsen die nu uitgerold worden, zijn de nieuwe modellen. Het platform heeft bij de ontwikkeling daarvan veel aandacht besteed aan de feedback van zijn gebruikers. De fietsen zijn onder meer kleiner en lichter, hebben handremmen in plaats van een terugtraprem en een zadel dat eenvoudig met één hand versteld kan worden.

Uitbreiden

De zet van Billy Bike komt op een moment dat de andere aanbieder van elektrische deelfietsen, Jump van Uber, wegtrekt uit een aantal gemeenten. Dat gebeurde na klachten over vandalisme en agressie tegenover de onderhoudsploegen. “Over het besluit van Jump zelf kunnen we niets zeggen, maar het is in ieder geval de ambitie van Billy Bike om op termijn heel het Brussels Gewest te bedienen”, zegt Pierre de Schaetzen. “Daarom werken we aan de continue uitbreiding van onze vloot, om op die manier ook onze zone in Brussel te vergroten. Zo konden we eerder dit jaar nog onze grootste uitbreiding ooit aankondigen naar 10 nieuwe Brusselse gemeenten.”

De zone waarin Billy bike werkt, blijft voorlopig dezelfde. Alleen het aantal fietsen wordt vergroot.