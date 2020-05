Billy Bike lanceert crowdfunding en haalt meteen 100.000 euro op JCV

14 mei 2020

17u36 0 Brussel De Brusselse aanbieder van elektrische deelfietsen Billy Bike heeft donderdag een crowdfundingcampagne opgestart. De start-up hoopt zoveel mogelijk Brusselaars bij de ontwikkeling van het bedrijf te betrekken. Enkele uren na de lancering staat al goed 100.000 euro op de teller.

Het geld moet dienen voor een ambitieus plan van het bedrijf. “Onze droom is echt openbaar vervoer te worden, zoals de MIVB, maar dan voor deelmobiliteit”, zegt CEO en oprichter Pierre de Schaetzen. “Duizenden Brusselaars als aandeelhouder hebben is een eerste stap in deze richting.” De start-up wil zichzelf volgend jaar in een tweede Belgische stad lanceren en in 2022 in een eerste internationale stad.

Volgens het crowdfundingplaform Spreds, waarop mensen kunnen intekenen, hebben donderdagmiddag al 232 investeerders zich aangemeld. Een investering van 50 euro is voldoende om aandeelhouder te worden.

Billy Bike werd in 2017 opgericht, en tot op vandaag werd 2 miljoen opgehaald om het bedrijf te ontwikkelen. In 2019 werd de dienst gelanceerd met een vloot van 600 fietsen. Die kunnen worden gehuurd via een app op ruim een kwart van het Brusselse grondgebied. Op één jaar tijd hebben 10.000 gebruikers meer dan 100.000 keer een fiets gehuurd.