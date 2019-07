Bijna helft van chauffeurs rijdt te snel in Van Praettunnel JCV

16 juli 2019

14u37 0 Brussel De politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene heeft afgelopen weekend verschillende controles uitgevoerd. Bij een grote snelheidscontrole in de Van Praettunnel liep 43 procent van de bestuurders tegen de lamp.

In de nacht van zaterdag op zondag voerde de politie een grote snelheidscontrole uit op twee plaatsen. In de Van Praettunnel werden 1.222 voertuigen gecontroleerd. 43 procent van hen reed te snel. De politie trok 5 rijbewijzen in. Een snelheidsduivel reed 91 kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is.

In de Koninginnetunnel in Laken werden 1.172 voertuigen gecontroleerd, waarvan 38 procent te snel reed. Een chauffeur reed 88 kilometer per uur en 2 rijbewijzen werden ingetrokken .

Een nacht ervoor had de politie in Elsene al een grote controle gehouden op drugs en alcohol. Bij de controles op het Kasteleinsplein, de Floralaan en het Flageyplein liepen 19 van de 342 gecontroleerden tegen de lamp. 1 rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.

“Overdreven snelheid en drank en drugs achter het stuur zijn bij de voornaamste oorzaken van verkeersongevallen”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. “Daarop controleren is dan ook een van onze prioriteiten.”