Bibliotheek op wieltjes zet Brusselse daklozen aan het lezen: “Die boeken terugbrengen is voor sommigen een zeer belangrijk gebaar” JCV

21 februari 2020

16u58 0 Brussel Er was al een douche- en wasdienst voor Brusselse daklozen, maar recent kwam er nog een nieuwe toevoeging. Voor het project ‘Street&Read’ sloegen verschillende organisaties de handen in elkaar om een mobiele bibliotheek voor daklozen op poten te zetten. “Het geeft hen het gevoel dat ze meer zijn dan daklozen, dat ze ook mensen met een cultuur zijn.”

Elke vrijdag rukt Christian Hublau uit met zijn bakfiets vol boeken. In de voormiddag houdt hij halt aan het Centraal Station en in de namiddag aan het Zuidstation. Daar kunnen daklozen gratis naar de kapper, een douche nemen of hun was doen. Sinds september is er daar dus ook Street&Read bij: een bibliotheek voor daklozen die door de organisatie DoucheFlux en het Maison du Livre in Sint-Gillis werd opgezet.

De vraag naar boeken kwam er via de daklozen zelf, zegt Hublau, die via het Maison du Livre aan het project meewerkt. “DoucheFlux had de vraag al gekregen en is er dan mee naar ons gekomen”, zegt hij. “Dat leek een uitstekend idee om uit te werken, en ik kan er mijn passie voor boeken en fietsen mee combineren.”

Het kan dat er eens een boek niet terugkomt, maar vaak zijn de mensen heel bereid om hun boek terug te brengen. Je ziet dan de trots in hun ogen. Het geeft hen het gevoel dat ze kunnen bewijzen dat ze meer zijn dan louter een dakloze, denk ik. Dat ze ook mensen met een cultuur zijn Christian Hublau

Daklozen kunnen op de esplanade door de bakken met boeken gaan die Hublau in zijn bakfiets meeneemt. “Ik moet natuurlijk veel verschillende talen in huis hebben”, zegt hij. “Ik heb hier een vaste klant uit Hongarije die elke week een boek komt lenen, maar ik heb ook werken in het Russisch of Servisch. Ik noteer de suggesties die de mensen maken en dan probeer ik die de volgende week mee te brengen. We zijn nu al sinds september bezig en elke keer dat ik hier ben, kan ik toch een tiental boeken uitlenen.”

Cultuur

‘Street&Read’ is gratis voor wie het gebruikt en er is geen vaste datum wanneer de boeken moeten teruggebracht worden. “Dat gebeurt trouwens in het grootste deel van de gevallen”, zegt Hublau. “Het kan dat er eens een boek niet terugkomt, maar vaak zijn de mensen heel bereid om hun boek terug te brengen. Je ziet dan de trots in hun ogen. Het geeft hen het gevoel dat ze kunnen bewijzen dat ze meer zijn dan louter een dakloze, denk ik. Dat ze ook mensen met een cultuur zijn. Dat gebaar dat ze maken, ‘ik breng mijn boek terug’, is voor sommigen heel belangrijk.”

Hublau zelf is fervent fietser, dus de keuze voor een bakfiets was snel gemaakt. “Je moet ook een beetje mobiel zijn want als we dichter bij het station staan, kan het al eens gebeuren dat we weggestuurd worden”, zegt hij. “Maar ik krijg ook heel veel positieve reacties van mensen die ons steunen. Ik vind het in ieder geval mooi om mensen samen te brengen rond boeken. Bibliotheken zijn ook enkele van de laatste plaatsen waar mensen gratis binnen kunnen en even kunnen zitten. Met dit project kan ik ook iets heel concreet betekenen voor mensen die het helemaal niet makkelijk hebben.”