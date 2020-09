Bianca Debaets (CD&V) wil voetpaden aan scholen tijdelijk verbreden JMBB

01 september 2020

19u09 0 Brussel Nadat de wachtrijen voor sommige Brusselse scholen tot drie kwartier opliepen, roept CD&V-parlementslid Bianca Debaets op tot actie om het probleem van ellenlange rijen aan te pakken.

“Als je de lange rij ouders zag die opeen gedromd stonden om hun kinderen af te zetten aan de schoolpoort, waar de nodige afstand niet altijd bewaard kon worden, kan je alleen maar concluderen dat er bredere voetpaden nodig zijn om iedereen veilig tot in de klas te krijgen”, laat Debaets weten. De oplossing: grotere delen van de openbare weg als voetpad aanduiden. De voetpaden zouden dus tijdelijk verbreed moeten worden, vindt Debaets.

“De strijd tegen het coronavirus begint uiteraard niet pas vanaf de schoolpoort, maar al voordien”, klinkt het. “Door grotere delen van de openbare weg in de straten van en rond de scholen als voetpad te gaan definiëren, door bijvoorbeeld nadarhekken te plaatsen tijdens de uren waarop ouders hun kinderen kunnen afzetten en ophalen, kunnen we zeker zijn dat er genoeg afstand bewaard wordt en dat andere voetgangers ook nog steeds zonder probleem kunnen passeren. Ook de schoolstraten kunnen daar een erg belangrijke rol in spelen, want daar wordt per definitie al meer ruimte gecreëerd aan het begin en einde van elke schooldag. Dit lijkt dan ook het ideale moment om daar heel wat nieuwe testlocaties aan toe te voegen", sluit de Brusselse politica af.