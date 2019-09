Bianca Debaets (CD&V) trekt aan alarmbel: “Stad Brussel steekt al té lang de kop in het zand wat betreft de verloedering van het centrum.” SZM

24 september 2019

11u20 0 Brussel In een persbericht stelt Brussels gemeenteraadslid, Bianca Debaets (CD&V) vier maatregelen voor die de voetgangerszone in Brussel veiliger moeten maken. Dit komt naar aanleiding van een VTM Nieuws-reportage die verschillende diefstallen in beeld bracht en de buurt rond de Beurs een ‘no man’s land’ noemde.

“Het gaat bergaf met de voetgangerszone in het centrum”, zegt gemeenteraadslid Debaets. “Overvallen, diefstallen, het dealen van drugs en tonnen zwerfvuil zorgen voor heel wat overlast.” Daarom trok Debaets maandag aan de alarmbel tijdens de gemeenteraadszitting van Stad Brussel. “Stad Brussel steekt al té lang de kop in het zand wat betreft de verloedering van het centrum van Brussel. Het kan toch niet dat horecazaken zelf veiligheidsagenten moeten inhuren, bewoners verhuizen en bezoekers die zone mijden? Het roer moet worden omgegooid zodat de centrale lanen een aangename woon-, winkel- en wandelomgeving worden” aldus Debaets.

Om het probleem aan te pakken, komt de gemeenteraadslid met vier concrete voorstellen. Ten eerste pleit ze voor een mobiel politiecommissariaat op de centrale lanen. Daarnaast moet er een tijdelijk verbod komen op bedelarij in de voetgangerszone, waarbij daklozen actief richting hulpverlening en opvangcentra geleid worden. Debaets is ook voorstander van een tijdelijk verbod op de verkoop van alcohol na 23 uur in nachtwinkels in de omgeving van de Beurs. Als laatste maatregel vraagt ze aan het schepencollege om een masterplan voor de handel op te maken zodat het aanbod niet verder verschraalt. “De voetgangerszone heeft geen nood aan extra nachtshops en souvenirwinkels, maar aan kwaliteitsvolle handelszaken. Als beheerder van de regie der gebouwen heeft de stad een krachtig instrument in handen om tot een betere mix in het commerciële aanbod te komen. Een instrument dat helaas onbenut blijft.”