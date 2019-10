Bianca Debaets (CD&V) pleit voor meer politiebewaking aan Akenkaai SHVM

08 oktober 2019

12u36 1 Brussel De Brusselse politie doet niets extra voor de onveilige situatie aan de Akenkaai. Dat bleek uit het antwoord van burgemeester Close op een vraag van CD&V’ster Bianca De Baets. Daarbij haalde ze de inbraken in de Louis Delhaize naar boven, waarbij een man al zeven keer werd overvallen in amper zes maanden. Ze pleit dan ook voor meer politiebewaking en gemeenschapswacht, maar volgens Brussels burgemeester Philippe Close (PS) werd de gemeenschapswacht reeds verdubbeld.

Enkele weken geleden werd de uitbater van de Louis Delhaize aan de Akenkaai opnieuw geconfronteerd met een gewelddadige inbraak. Met bruut geweld richtten de daders een ware ravage aan. Niet enkel de zaakvoerder van de Delhaize kreeg inbrekers over de vloer. Ook de omliggende bars en de restaurants kregen al verschillende keren te maken met overvallen en andere vormen van criminaliteit. “Het is eigenlijk echt een situatie die onhoudbaar is”, zegt Debaets. “Niet enkel voor de buurtbewoners, maar ook voor de handelszaken. Heel erg dat mensen op die manier af te rekenen krijgen met geweld.” Volgens Debaets heeft de buurt niet echt het gevoel dat er iets veranderd is na de zeven overvallen.

Debaets meent dat er maar een oplossing is voor deze problematiek: meer politieaanwezigheid. Ze beweert dat er te weinig gepatrouilleerd wordt. “Ik kan de politie of wijkagent niet meteen voor de geest halen, mijn buren ook niet.” Daarnaast wil ze een uitbreiding van de gemeenschapswachten naar de buurt.

Verdubbeling

Volgens Close (PS) zijn de gemeenschapswachten sinds de activatie van een nachtploeg in mei 2019 dubbel zo veel aanwezig. Maar Close is zich wel bewust van de situatie aan de Akenkaai. Dat maakte hij duidelijk door enkele cijfers naar boven te halen. Van januari tot augustus registreerde de politie 58 feiten in de omgeving van de Akenkaai. Op negen maanden tijd werden 4 feiten betreffende slagen en verwondingen aangegeven. Daarnaast deden zich ook 6 feiten voor waarbij zaken werden vernield, 2 gauwdiefstallen, 12 diefstallen met geweld, 11 diefstallen in woningen, 22 diefstallen uit wagens en een diefstal van een wagen.

“We zijn ervan overtuigd dat de daders die de overvallen pleegden in de Louis Delhaize in de buurt wonen. De politiediensten zijn op de hoogte en ik ben er zeker van dat we een oplossing kunnen vinden voor deze buurt.”