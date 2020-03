Bezoekers mogen justitiepaleis niet meer binnen Wouter Hertogs

16 maart 2020

17u01 0 Brussel Ten gevolge van de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan is besloten dat losse bezoekers het Brusselse justitiepaleis niet meer mogen betreden. Enkel mensen met een oproepingsbrief of professionelen mogen het gebouw betreden.

Op normale dagen bezoek veel toeristen het imposante gebouw aan het Poelaertplein. Dit zorgt voor rijen aan de ingang en veel mensen in het gebouw. Ook scholen bezoeken regelmatig het paleis. Gezien de speciale omstandigheden werd nu beslist om enkel mensen die in het gebouw moeten zijn toe te laten. Magistraten, advocaten en mensen die gedagvaard werden mogen binnen. Daarnaast mogen enkel mensen die er om professionele redenen moeten zijn het gebouw betreden. Het effect was duidelijk zichtbaar: lege gangen en een vrijwel lege wandelzaal.