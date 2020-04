Bezoek aan Brusselse rusthuizen blijft voorlopig verboden: “Bekijken waar we uitzonderingen kunnen maken” JCV

16 april 2020

10u31 1 Brussel Brussels minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo) zal overleg plegen met de sector over het toestaan van bezoek in de rust- en verzorgingstehuizen. Voorlopig blijft bezoek verboden, al zal er bekeken worden in welke centra er mogelijk een uitzondering kan komen.

De nationale veiligheidsraad maakte woensdag bekend dat bezoek aan bewoners van rusthuizen vanaf maandag mogelijk zou zijn, weliswaar onder zeer strikte voorwaarden. Meteen na de bekendmaking zorgde de beslissing voor veel ophef. Mogelijk wordt de beslissing weer uitgesteld. Ook in Brussel zal het niet zo snel gaan. “De bezoeken hernemen zou hoop en leven geven aan veel bewoners”, aldus Maron. “Maar dat zal in overleg met de sector en onder strikte voorwaarden gebeuren.”

Maandag zou er een decreet moeten komen over de hervatting van de bezoeken, maar de uitvoering daarvan zal pas voor later zijn. Voorlopig blijft bezoek dus verboden. Minister Maron wil eerst dat er overleg plaatsvindt en dat aan alle voorwaarden voor veilig bezoek wordt voldaan. Momenteel is het de prioriteit om de bewoners en het personeel van de rust- en verzorgingstehuizen getest te krijgen op het coronavirus.

Praktisch haalbaar

Iriscare laat ook weten dat zeker tot zondag het verbod op bezoek van kracht blijft. Zij zullen in de komende dagen bekijken hoe het bezoek praktisch georganiseerd moet worden. “Het moet praktisch haalbaar zijn en we kijken wat er nodig is om dit logistiek en op een veilige manier te organiseren. Dat zijn de twee prioriteiten, eenmaal we die criteria hebben vastgelegd kunnen we kijken op welke termijn het kan uitgevoerd worden”, zegt Sven Heyndrickx, woordvoerder van Iriscare.

Intussen wil Iriscare vermijden dat er plots mensen aan de woonzorgcentra staat die op bezoek willen komen. Het verbod daarop geldt al zeker tot zondag. “We proberen zo snel mogelijk duidelijkheid scheppen, zodat deze maatregel geen eigen leven gaat leiden”, verduidelijkt Heyndrickx. “Er is een aantal woonzorgcentra en rusthuizen waar veel personeel weggevallen is, er zijn er waar een grote groep bewoners getroffen is door COVID-19, maar er zijn er ook nog meer dan een kwart waar er eigenlijk niemand besmet is. In het ene rusthuis is de situatie dus beter dan in het andere.”

Religieuze feesten

Na afloop van de Nationale Veiligheidsraad van woensdagnamiddag is ook de Brusselse Gewestelijke Veiligheidsraad samengekomen. Daaruit kwam er een oproep naar iedereen die betrokken is bij de organisatie van inwijdings-, levensbeschouwelijke en religieuze feesten, maar ook de gelovigen, om de “gebruiken aan te passen aan de huidige situatie”.

De Raad herinnert er aan dat plechtigheden en bijeenkomsten verboden zijn, maar herinnert ook aan de regels om een veilige afstand te bewaren. Onder meer het christelijke, joodse en orthodoxe paasfeest worden genoemd, net als de ramadan die rond 23 april begint en een maand duurt.