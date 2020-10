Bewoonster Schaarbeeks wzc in hongerstaking nadat bejaarden meerdere pogingen ondernemen om hoofdverpleegster aan boord te houden JMBB

06 oktober 2020

17u01 1 Brussel Het rommelt opnieuw in OCMW-rusthuis Kriekenboomgaard in Schaarbeek. Eerder dit jaar werden zeven medewerkers er om bedenkelijke redenen aan de deur gezet , en nu zorgt het vertrek van de hoofdverpleegster voor deining. Een bewoonster besliste haar ongenoegen met de situatie met een hongerstaking uit te drukken, en haalde haar slag thuis.

Het OCMW besliste om hoofdverpleegster Cécile Dumont naar woonzorgcentrum Albert De Latour over te plaatsen, omdat daar extra personeel nodig is. Die personeelsswitch zinde een aantal bewoners niet. Een petitie, die op zo'n twintig handtekeningen kon rekenen, haalde weinig uit. “Haar vertrekt raakt ons des te meer omdat ze ons veiligheid en welzijn brengt en wij haar ten volle vertrouwen”, klinkt het bij de bewoners in La Capitale. Toch weigerde OCMW-voorzitster Sophie Querton om in te gaan op de vraag van de bejaarden.

Om die reden besliste een van de senioren vrijdag om in hongerstaking te gaan. De tachtigjarige bewoonster sprak zondag met de OCMW-voorzitster en die laatste besliste dan toch om te plooien: Hoofdverpleegster Dumont blijft op post.