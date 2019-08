Bewoonster bevangen door rook bij keukenbrand JCV

07 augustus 2019

16u59 0 Brussel In Sint-Gillis is dinsdagavond een vrouw naar het ziekenhuis gebracht nadat ze bevangen was geraakt door de rook bij een keukenbrand.

Het vuur ontstond rond 21.15 uur in de Simonisstraat in Sint-Gillis. De brandweer was het vuur snel meester en in het appartement was slechts lichte schade. De woning is dan ook niet onbewoonbaar verklaard. De bewoonster moest wel naar het ziekenhuis omdat ze bevangen raakte door de rook.