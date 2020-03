Bewoners vragen meer inspraak over heraanleg Clovislaan JCV

20u03 0 Brussel Op de gemeenteraad van de Stad Brussel hebben de bewoners van de Clovislaan gevraagd om meer inspraak in de heraanleg van hun straat. Ze vinden dat het project van de stad vloekt met het karakter van hun laan.

De Clovislaan is momenteel een grote bouwwerf. Onder de laan loopt immers een spoortunnel die meer dan 100 jaar oud is. Infrabel is daarom bezig om de tunnel onder meer van een nieuw dak te voorzien. Voor de buurtbewoners is de werf minder goed nieuws. De Clovislaan blijft door de werken volledig afgesloten. Alleen voetgangers kunnen er langs. Omdat de treinen moeten blijven rijden, wordt er ook ’s nachts gewerkt. Dat zorgt voor veel lawaai en overlast.

De Stad Brussel profiteert dan weer van de werken om de straat van gevel tot gevel opnieuw aan te leggen. En daar knelt net het schoentje. “Buiten een enkele vergadering is er geen overleg geweest en dat terwijl participatie een speerpunt van dit bestuur is”, klonk het van de kant van de bewoners. “Bovendien past het project niet met het residentiële karakter van de laan en zal dit de waarde van het patrimonium verarmen. Het is nu ten minste nog mogelijk om van deze heraanleg een succes voor iedereen te maken.”

De Stad benadrukte dat ze vooral de publieke ruimte wil verbeteren. “We willen daarnaast ook aansluiten op de werken van Infrabel, om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken”, zegt schepen van Stedenbouw Ans Persoons (one.brussels-SP.A). “Bovendien is geluisterd naar de opmerkingen van de aanwezigen en naar deze die we via mail kregen. De Stad staat nog steeds open om het project aan te passen, maar deze zullen eerder beperkt moeten zijn vanwege de aard van de vergunningen en het project.”