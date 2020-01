Bewoners residentie Charles Woeste leven al jaar in angst door jongerenbende: “Vandalisme, agressie en drugs: het is hier dagelijkse kost” SHVM

23 januari 2020

17u51 1 Jette De bewoners van residentie Charles Woeste in Jette zijn naar eigen zeggen de wanhoop nabij. Sinds de zomer van 2019 terroriseert een jongerenbende er als het ware het hele gebouw. Brand, vandalisme, drugs, diefstal en agressie: de bewoners maken het om de haverklap mee. “Dit is niet langer Jette, maar de Far West”, klinkt het.

Rustig thuiskomen na het werk zit er voor de bewoners van residentie Charles Woeste, dat uit zo’n 400 flats bestaat, niet meer in. Daags worden ze geconfronteerd met één of meerdere jongerenbendes die hen naar eigen zeggen terroriseren. Het vandalisme, de diefstallen en het druggebruik zijn er het dagelijks onderwerp voor hen. “Om de haverklap worden de deuren van onze kelders stukgemaakt en worden ramen door de jongerenbende ingeslagen”, begint één van de bewoonsters haar getuigenis. “Daarnaast vinden de jongeren, waarvan de meesten onder hen minderjarig zijn, het amusant om de vuilbakken in de containers naast het gebouw in brand te steken.” Maar daar blijft het volgens de vrouw niet bij. “Af en toe spuiten vandalen de brandblussers leeg in de gang, of op de trappen binnen en buiten. Verder worden de deuren en de poorten afgebroken, waardoor deze niet meer op slot kunnen.”

Brand

Nog andere bewoners bevestigen het verhaal. Volgens hen maken de jongeren zich niet enkel schuldig aan het stukslaan van verschillende zaken. “Een tijdje geleden kregen we te maken met een hevige brand in het gebouw”, vertelt een andere bewoonster. “Enkele jongens staken ‘s nachts een klein tuintje naast het appartement in brand. Het vuur klom vervolgens omhoog, waardoor de buitengang totaal vernield werd. Alles zag er pikzwart. En tot op de dag van vandaag, ligt het er nog steeds vernield bij.”

Ook een wagen van één van de bewoners werd in brand gestoken. “Wij wonen niet meer in Jette. Ik noem het liever de Far West.”

Op de vraag of camera’s in het gebouw de vandalen kunnen registreren, antwoorden de getuigen eenduidig ‘neen.’ “De bende slaagt er iedere keer in om alle camera’s af te breken. Daardoor is het dus moeilijk om de feiten vast te leggen op beeld.”

Sinds een jaar is er geen conciërge meer aanwezig in het gebouw omdat ze te bang zijn om aangevallen te worden door de groep. Wij zijn trouwens ook bang van hen en we zijn de wanhoop nabij Bewoonster residentie Charles Woeste

Trappen

“Ik schat dat ze hier soms met twintig tot dertig rondhangen, voornamelijk tijdens de schoolvakanties. Dan staat onze parking vol met scooters en wagens van de jongeren. Meestal hangen ze rond in de gangen van het gebouw en op de trappen, zowel binnen als buiten. Iedere keer ik van het werk kom, durf ik de trappen bijna niet meer op. Ik begroet hen vriendelijk, maar loop er met een kloppend hart langs. Nu en dan vallen ze de bewoners die hen passeren op de trappen aan en vragen ze wat ze hier te zoeken hebben.”

Drugs

Maar het stopt niet bij vandalisme en verbale agressie. “Enkele kerels staan hier vaak om een hoekje in de gang cocaïne en joints te roken, waardoor de rook en de geur mijn woning binnendringt. Dan bel ik de politie, maar jammer genoeg zijn de jongeren op dat moment al weg en is de politie bijgevolg ook snel weg. Vandalisme, agressie en rookcoke: het is hier dagelijkse kost.”

Bang en arm

“Sinds een jaar is er geen conciërge meer aanwezig in het gebouw omdat ze te bang zijn om aangevallen te worden door de groep. Wij zijn trouwens ook bang van hen en we zijn de wanhoop nabij. We hebben al verschillende stappen ondernomen, waaronder een bijeenkomst waarop de politie en de burgemeester uitgenodigd worden, maar we krijgen geen gehoor. Ook de eigenaars van het pand doen niets aan de hele zaak. Wanneer er opnieuw zaken vernield worden, moeten wij zelf voor de kosten opdraaien. Dat heeft ons in totaal al zo’n 40.000 euro gekost. Wij zijn arm en hebben hulp nodig. Deze situatie is onhoudbaar.”

De politie zegt van de hele situatie op de hoogte te zijn. “We hebben overleg gehad met de burgemeester en de bewoners over de hele problematiek”, klinkt het bij de politie. “Ook is ons toezicht in de wijk verhoogd, zowel overdag, ‘s avonds als ‘s nachts. We hebben al een aantal onder hen kunnen identificeren als verdachten en ook kunnen arresteren.”

De eigenaar van het pand, alsook de burgemeester van Jette, waren niet bereikbaar voor reactie.