Bewoners Papenvest klagen erbarmelijke woonomstandigheden aan: “Ze laten ons in de steek” JCV

30 december 2019

16u59 0 Brussel Schimmel op de muur, een brandje in de inkomhal en kapotte ramen die niet gerepareerd worden. De bewoners van de sociale woningblokken op de Papenvest hebben het gehad met hun woonst. Bovendien is een deel van de blokken ontruimd nu de sloop van de wijk nadert, maar dat veroorzaakt nog meer problemen.

In de inkomhal van nummer 55 op de Papenvest hangt nog steeds een rookgeur. Een week geleden stichtten onbekenden er een brandje in de inkomhal. Het is maar een van de problemen waarmee de bewoners van de blokken worden geconfronteerd. “De politie is langsgekomen, maar verder weten we niets", zegt bewoonster Khadija. “Het is ook erg makkelijk om hier binnen te geraken. We vragen ons af wie hier allemaal in het gebouw zit nu er lege appartementen zijn.”

Een deel van het gebouw staat immers leeg, wat het veiligheidsgevoel van de bewoners niet vooruit helpt. De vijf woonblokken aan Papenvest zijn immers bestemd voor de sloophamer. In de plaats moet een moderne sociale woonwijk komen met 350 nieuwbouwwoningen. Sociale huisvestingsmaatschappij De Brusselse Woning is daarom al begonnen met het overbrengen van bewoners naar andere sociale woningen.

Vocht en schimmel

Wie achterblijft moet nog even verder in de gebouwen die uit de jaren ‘50 dateren. “We hebben hier veel problemen met vocht en schimmel”, zegt bewoonster Hakima. “Veel appartementen zijn ook te klein. Ik woon met mijn man en drie kinderen in een appartement met twee kamers. Van de huisvestingsmaatschappij hebben we nog altijd niets gehoord over een eventuele verhuis. Als we daar iets van zeggen, krijgen we te horen dat we op de privémarkt moeten huren. Maar dat kunnen we niet betalen. We voelen ons in de steek gelaten.”

Voor Brusselse gemeenteraadslid Riet Dhont (PVDA-PTB) kunnen de omstandigheden niet door de beugel. “Volgende maand gaan we daarom samen met de bewoners actie ondernemen bij de Stad Brussel”, zegt ze. “De sloop van het eerste gebouw staat pas voor 2022 gepland, maar alle voorzieningen in deze gebouwen trekken wel al weg. De toestand van sommige appartementen is nu al schrijnend. Maar de laatste woningen zullen pas in 2026 ontruimd worden. Het proces gaat ook veel te traag omdat er zo weinig sociale woningen zijn.”

Veiligheidsploeg met hond

Bij huisvestingsmaatschappij De Brusselse Woning is men op de hoogte van de problemen. “De verhuis trekt inderdaad mensen aan met minder goede bedoelingen”, zegt directeur-generaal Lionel Godrie. “Daarom hebben we al een veiligheidsploeg met honden ingezet die ‘s nachts een oogje in het zeil houden. Waarom sommige mensen dan al wel verhuizen en andere niet? We hebben de bewoners al gevraagd naar hun voorkeuren. Sommigen hebben grote woningen nodig. Het is de bedoeling om de mensen voor de sloop onder te brengen in een appartement dat het best aan hun noden beantwoordt.”