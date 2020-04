Bewoners en agenten dansen op straat bij dagelijks applaus voor zorg JCV

13 april 2020

10u16 0 Brussel Er is een filmpje opgedoken van inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe die zaterdagavond op straat kwamen om te applaudisseren voor het zorgpersoneel en het daarbij niet te nauw namen met de regels rond social distancing. Dat ondanks de aanwezigheid van een politiepatrouille.

Het dagelijkse applaus voor de zorg, liep in de wijk uit op een straatfeest, compleet met luide muziek. Volgens de auteur van de video was het om ruim 20 minuten na acht nog steeds aan de gang. In de video is ook te zien hoe een aanwezige politiepatrouille niet ingrijpt en zelfs enkele danspasjes zet.

Burgemeester Olivier Maingain (Défi) garandeerde al dat de politie extra zou controleren om erop toe te zien dat de regels rond afstand houden, gerespecteerd worden. “Het is belangrijk om iedereen te herinneren aan de regels, zonder vraagtekens te plaatsen bij deze dagelijkse blijk van solidariteit”, zegt Maingain. “We moeten ook bekijken of de personen die te dicht bij elkaar staan niet van dezelfde familie zijn.”



