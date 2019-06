Bewoners blijven zich verzetten tegen pop-upbar La Terrasse O2 JCV

05 juni 2019

15u49 0 Brussel La Terrasse O2, de pop-upbar in de oude hippodroom van Bosvoorde, blijft ondanks een nieuwe vergunning de regels aan zijn laars lappen. Dat zeggen de buurtbewoners. Zij blijven de vergunningen voor de bar aanvechten.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor een nieuwe vergunning was een aangepast gebruik van de parking. Die bevindt zich in bosgebied en mag dus niet gebruikt worden.

“Maar er worden nog steeds in het geniep bezoekers op de parking toegelaten, terwijl het zuidelijke deel van de parking in alle openheid gebruikt wordt door bezoekers van Drohme en niet door de wandelaars zoals wordt beweerd”, zeggen de bewoners in een mededeling. “Nochtans is dit gebruik strijdig met het gewestelijk bestemmingsplan, niet gedekt door een milieuvergunning en vervuilend voor de ondergrondse waterreserves die bestemd zijn voor menselijke consumptie.”

Geluidsoverlast, wildplassen en zwerfvuil

Volgens de buurtbewoners betekent de nieuwe vergunning niet dat alles wettelijk in orde is voor de organisatoren. De bewoners wijzen erop dat er nog verschillende procedures lopen bij de Raad van State. “Het feit dat de Raad van State tot nog toe niet minder dan drie stedenbouwkundige vergunningen van La Terrasse O2 vernietigde, spreekt dan ook boekdelen”, zeggen ze.

De buurt ligt al langer overhoop met de pop-upbar. De bewoners klagen over onder meer geluidsoverlast, wildplassen en achtergelaten zwerfvuil.