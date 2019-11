Bewoners betogen tegen zwaar verkeer in Sint-Gillis: “Veiligheid van kinderen is het belangrijkst” JCV

15 november 2019

16u54 0 Brussel In Sint-Gillis hebben buurtbewoners vrijdagnamiddag actie gevoerd tegen het drukke en zware verkeer in de buurt rond het Bethlehemplein. De actie kwam er nadat de buurt werd opgeschrikt door een zwaar ongeval tussen een fietser en een vrachtwagen. “Het is hier veel te druk, de gemeenten en het Brussel Gewest moeten maatregelen nemen om het verkeer in te perken”, klinkt het.

De actievoerders verzamelden vrijdag na schooltijd op het Bethlehemplein in Sint-Gillis. De buurt werd vorige week opgeschrikt door een zwaar ongeval. Een 34-jarige fietsster raakte zwaargewond toen ze onder een vrachtwagen terecht kwam die rechtsaf sloef. Donderdag was er nog een gelijkaardig ongeval aan de Ninoofsepoort. Ook daar raakte een fietser zwaargewond. In beide gevallen zou de dode hoek van de vrachtwagen een rol gespeeld hebben.

De ongevallen brengen onvrede naar boven die al lang leeft in de wijk. “Het is goed dat er actie wordt gevoerd”, zegt buurtbewoonster Marie-Eve Cosemans. “Mijn zoon gaat hier naar school en voor je kinderen is verkeersveiligheid het belangrijkste wat er is. Door al de scholen zijn er hier ook veel kinderen op straat. Een voetgangerszone voor de omgeving zou de beste oplossing zijn. Sint-Gillis is een gemeente zonder veel groen, dus het plein wordt veel gebruikt om te spelen, zeker in de zomer.”

Zone 30

Op de vlakbij gelegen Verhaegenstraat is de verf van de nieuwer wegmarkeringen nog nat. De gemeente besliste deze week immers om de straat om te vormen tot een zone 30. Een eerste goede stap, vinden de actievoerders. Toch is dat voorlopig niet voldoende. “Die ongevallen zijn de symptomen van een breder probleem”, zegt Jan Potters van collectief 1060/0, dat zich inzet voor de verkeersveiligheid in de gemeente. “Het verkeer is al veel te druk en daar komt dan nog eens het zware vrachtverkeer bij. Het probleem hier is het transitverkeer dat van het Zuidstation naar de Bareel van Sint-Gillis gaat. Het zou goed zijn om het verkeer te beperken tot wie hier in de wijk moet zijn.”

De actievoerders willen dan ook dat het Brussels Gewest en de gemeente maatregelen nemen. “Er is een gewestelijk mobiliteitsplan, maar daar zien we nog niets concreets van”, zegt Potters. “In de eerste plaats moet dat in werking treden, maar daarnaast moet het Gewest actie ondernemen tegen zwaar vrachtverkeer. Niet door dat af te schaffen, want dan krijg je in de plaats een vloot bestelwagens, maar door het veiliger te maken.”

Potters wijst als voorbeeld een proefproject in Londen aan. “Daar mogen vrachtwagens die aan een aantal eisen niet voldoen, de stad niet meer in”, zegt hij. “Het gaat dan om sensoren en camera’s tegen dodehoekongevallen. De chauffeurs moeten ook een speciale opleiding volgen om in de stad rond te rijden.”