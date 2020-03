Bewoner voorkomt net op tijd schouwbrand SHVM

06 maart 2020

Boven centrum Brussel was vrijdagnamiddag een hevige rookontwikkeling te zien in de omgeving van de Greepstraat en de Beenhouwersstraat. Volgens de Brusselse brandweer lag de oorzaak van die donkere rookontwikkeling aan een slecht werkende verwarmingsketel. “De eigenaar belde net op tijd. Indien hij iets later belde naar de brandweer, was de rookontwikkeling waarschijnlijk uitgemond in een schouwbrand.” Bij het incident vielen geen gewonden.