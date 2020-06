Bewoner naar ziekenhuis na brand in Anderlecht: verschillende flats onbewoonbaar Robby Dierickx

07 juni 2020

14u40 1 Brussel In de Koning Soldaatlaan in Anderlecht brak zaterdagnacht brand uit in een appartementsgebouw. Eén bewoner werd met brandwonden aan de handen afgevoerd. Verschillende flats zijn tijdelijk onbewoonbaar.

De Brusselse brandweer werd kort na middernacht opgeroepen voor een uitslaande brand in een appartementsgebouw met drie verdiepingen. “De brand woedde op de tweede verdieping”, legt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw uit. “Op de derde verdieping konden we een bewoner met behulp van de ladderwagen vanop zijn balkon evacueren. In de kelder, waar ook nog enkele flats waren, moesten we een oudere dame wakker maken. Ook zij kwam ongedeerd uit het gebouw. De bewoner van de flat waar de brand woedde, werd met brandwonden aan de handen afgevoerd naar het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek.”

De appartementen aan de voorkant van het gebouw zijn tijdelijk onbewoonbaar. De schade in de flats aan de achterkant moet nog opgemeten worden. Volgens de brandweer ging het om een accidentele brand, al is de exacte oorzaak nog niet gekend.