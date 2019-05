Bewoner en kat afgevoerd met rookintoxicatie na brand in achtergebouw Dimitri Berlanger

25 mei 2019

11u10 0 Brussel In de Waehlemstraat in Schaarbeek heeft het zaterdagmorgen gebrand in een achtergebouw. Eén bewoner werd met een rookintoxicatie afgevoerd. Ook een kat moest zuurstof toegediend worden. De woonst op de eerste verdieping is onbewoonbaar.

De Brusselse brandweer werd om 9.47 uur opgeroepen. “Het vuur was ontstaan op de eerste verdieping”, vertelt woordvoerder Walter Derieuw. “In de traphal werd een bewoner aangetroffen die bevangen was door de rook. Hij liep een rookintoxicatie op en werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Schaarbeek.”

Ook op het tweede verdieping werd een bewoner aangetroffen. “Twee brandweerlui bleven bij hem op het dakterras ter morele ondersteuning. Nadat het vuur onder controle was, werd hij via de traphal en met een reddingsmasker aangesloten op de persluchtfles van een brandweerman naar buiten gebracht. Hij werd ter plekke door een MUG-arts onderzocht maar moest niet afgevoerd worden.”

Op de tweede verdieping werd ook een kat aangetroffen die voor de ruit zat. Het dier bleek eveneens bevangen door de rook. “Ook zij kreeg via een masker zuurstof toegediend. De kat werd vervolgens overgebracht naar een dierenarts ter controle maar stelt het goed”, aldus Derieuw.

Het getroffen appartement liep veel rookschade op en ook het meubilair is aangetast. De woonst is minstens tijdelijk onbewoonbaar. De tweede verdieping werd wel vrijgegeven. De oorzaak van de brand is zo goed als zeker accidenteel.